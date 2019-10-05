فخر العرب.. محمد صلاح يتسبب في اعتناق بريطاني الإسلام

نشرت صحيفة "الجارديان" تصريحات لأحد المشجعين الذي يدعى " بن بيرد" لنادي نوتنجهام ، الذي أوضح أن أخلاق محمد صلاح هي شعار يرفعه أمام الجميع.





حسب ما ورد في لصحيفة على لسان ذلك المشجع ، قال :" صلاح حقا ألهمني... يمكنني أن أكون مسلمًا وعلى طبيعتي في نفس الوقت وهو الشيء الواضح جدا في تصرفات صلاح ،. أتمنى أن أقابله وأقول له "شكرًا".





و تابع المشجع قائلا :" دون أن يشعر صلاح أصبح نموذجا يحتذى به ، أفضل بكثير من دعاة يتحدثون عن الدين دون أفعال تثبت كلامهم و لكن صلاح دفعني لإعتناق تلك الديانة التي تبين له فيما بعد أنها لا تدعو إلى العنف و ليس كل مسلم إرهابي".



