تعليق ناري من ميدو علي أزمة جنش مع مرتضي منصور.. فيديو

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إن طرح محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك لأزمته عبر السويشيال ميديا «أمر ملوش لازمة».





وأضاف، ميدو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «جنش استحمل كتير وكان راجل وعمره ما تأخر على نادي الزمالك .. واللي حصل موقف ملوش لازمة واتمنى احتواء الموقف».





وتوقع أحمد حسام ميدو أنه بعد هدوء الأمور الخاصة بأزمة جنش سيتم التراجع عن قرار مرتضى منصور رئيس النادي بعرض جنش للبيع.





وأشار المدير الفني لنادي مصر المقاصة إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك حقق العديد من الإيجابيات داخل نادي الزمالك من ضمنها إعادة تنظيم المنظومة الإعلامية داخل النادي.



