يورجن كلوب الغلابة.. أحمد فهمي بلوك جديد في أحدث ظهور له

شارك الفنان احمد فهمي جمهورة بصورة جديدة لة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في دورته الثالثة.



وظهر أحمد فهمي بالصور بنيولوك جديد بعد قضاء شهر العسل يشبه ستايل يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي.



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "يورجن كلوب الغلابة" و"برنس وربنا" و"يا مان انت حبيبي" و"كلوب في نفسه كدا".



وأقيم مساء يوم الثلاثاء الماضي ، حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في دورته الثالثة، وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد منهم أحمد فهمي، وبيومي فؤاد، وماجد المصري، والموسيقار مصطفي الحلواني، وحنان مطاوع، والمنتج هشام عبد الخالق، ومحمد حفظي ، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنى، وكريم عفيفي، وإنجي أبو زيد وغيرهم.