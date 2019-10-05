Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يورجن كلوب الغلابة.. أحمد فهمي بلوك جديد في أحدث ظهور له

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:54 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان احمد فهمي جمهورة بصورة جديدة لة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في دورته الثالثة.

وظهر أحمد فهمي بالصور بنيولوك جديد بعد قضاء شهر العسل يشبه ستايل يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "يورجن كلوب الغلابة" و"برنس وربنا" و"يا مان انت حبيبي" و"كلوب في نفسه كدا".

وأقيم مساء يوم الثلاثاء الماضي ، حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في دورته الثالثة، وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد منهم أحمد فهمي، وبيومي فؤاد، وماجد المصري، والموسيقار مصطفي الحلواني، وحنان مطاوع، والمنتج هشام عبد الخالق، ومحمد حفظي ، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنى، وكريم عفيفي، وإنجي أبو زيد وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. كارمن سليمان ومصطفى جاد برفقة أنغام وزوجها

شاهد .. أحدث ظهور لـ حنان مطاوع بعد ولادة أماليا

مدرب ليفربول الأقرب .. الفيفا يعلن القائمة النهائية لأفضل مدرب بالعالم.. شاهد

بـ كت.. غادة عادل تتألق بصحبة لانا الجندي وإنجي علي في مهرجان الجونة

يا حلاوتكم .. مى عمر ومحمد سامى يثيران إعجاب الجماهير فى ختام مهرجان الجونة

أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد الزواج.. نجوم الفن في احتفال توزيع جوائز كأس إنرجي.. صور

ترشيحاتنا

6 قرارات نارية جديدة لمجلس إدارة الأهلي

لأول مرة.. السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق دون محرم.. تفاصيل

رسميا.. الجزيرة الإماراتي يعلن مدة غياب كينو عن الملاعب

مفاوضات سد النهضة.. أمريكا تدخل على خط الأزمة وتدعو للتوصل إلى اتفاق

اخبار الحوادث .. النائب العام يأمر بحبس ضابط المحلة لضربه محاميًا .. الداخلية تكشف حقيقة الهجوم على كمين الصفا بالعريش

رجل يجبر كلبه المفترس على نهش وجه أخر حتى الموت بالعبور.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها