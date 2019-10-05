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رياضة

لفتة إنسانية من طارق يحيي تجاه والد الطفل أدهم.. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
في لفتة إنسانية، قام طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك، ورئيس لجنة الكرة الحالى بالقلعة البيضاء، بزيارة مسعد الكيكى، والد الطفل الراحل الزملكاوي أدهم الكيكي، الذي توفى اثر حادث سير سيارة قبل مباراة السوبر مع الأهلي.

وحرص طارق يحيى على إهداء والد الطفل أدهم قميص للزمالك يحمل الرقم 10 بأسم أدهم، عليه توقيع جميع لاعبي الفريق الكروي الأول.

وكان الطفل أدهم راح ضحية حادث سير خلال توجهه مع أسرته لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك في استاد برج العرب.
لفتة إنسانية من طارق يحيي تجاه والد الطفل أدهم.. صور
لفتة إنسانية من طارق يحيي تجاه والد الطفل أدهم.. صور
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