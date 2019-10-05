افوة وزلطة والحرجة.. تعرف على أغرب أسماء القرى في بني سويف

لم يختر كل منا اسمه كما لم يختر قريته ولا وطنه ولا والديه، كل منا ولد في موطنه وارتضى ما هو عليه كما يقول المثل المصري «بختك يابو بخيت»، واسم قرية "قلة" بمركز إهناسيا على سبيل المثال لم يكن الاسم الوحيد الذي يثير التندر، فهناك عشرات القرى في مصر تحمل أسماء قد تثير الجدل، والبعض الآخر يجد صعوبة في نطقها.



صدى البلد حصر أغرب القري تحمل أسماء غريبة بمراكز المحافظة وإن كان إسمها غريب فلا ينفي ذلك وجود علماء ورجال دين وسياسة ومشاهير من تلك القرى ، ففي مركز بني سويف توجد قرية "منقريش" , كما توجد قرية" معارك"، وفي شرق النيل كانت توجد قرية النصارى والتي تحول اسمها فيما بعد الي "بياض العرب" كما توجد قرية زلطة وقرية العبيد التي تغير اسمها الي زكريا خضر .



وفي مركز سمسطا جنوب المحافظة توجد العديد من القرى مثل "بني حلة" وتشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية, وهي مجاورة لقريتي منشأة أبو مليح, وبدهل, كما توجد قرية " سربو، ودشاشة, والعساكرة, وقرية معجون.



وفي مركز الفشن توجد قرية "الشقر" ويعمل معظم أبنائها بالشرطة كما توجد قرية صفط "الخرسا" وقرية تلت,وقرية نجع الزنوط ، وقرية مهدي الأخرم، وقرية الجفادون .



وفي مركز الواسطي توجد قرية الحومة ، وقرية أفوة ، وقرية زاوية المصلوب و وقرية النواميس، وقرية ونا القس, أما في مركز إهناسيا فتوجد قري أسماء قرى متشابهة ممها , "بهنموة – ومنهرو- ومنهره " , قرية شاويش, وقرية معصرة نعسان ، وقرية قلة أما في مركز ببا فتوجد قرية الفقيرة , كوم الصعايدة ، وأم الجنازير , وزاوية الناوية , أبو دخان ،أبو شربان ، وسدس بني حلة ، أما في مركز ناصر فيوجد قرية "الحرجة" التابعة لقرية "الحمام".