خالد جلال: انا من صنعت فريق جروس

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق بنادي الزمالك، أنه من صنع فريق جروس ووضع فترة الإعداد.
وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "انا من صنعت فريق جروس ووضعت فترة الإعداد ومغادرة اللاعبين".
وأكمل : "كنت سأستمر مديرا فنيا في حالة الفوز بالدوري، وكان هناك ناديين كبار بمصر يتفاوضون معي لكن كانوا يعلمون بأن الزمالك تحدث معي بأن أكون مستعد لتولي المسئولية في أي لحظة".
وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "انا من صنعت فريق جروس ووضعت فترة الإعداد ومغادرة اللاعبين".
وأكمل : "كنت سأستمر مديرا فنيا في حالة الفوز بالدوري، وكان هناك ناديين كبار بمصر يتفاوضون معي لكن كانوا يعلمون بأن الزمالك تحدث معي بأن أكون مستعد لتولي المسئولية في أي لحظة".