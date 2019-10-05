خالد جلال: انا من صنعت فريق جروس

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق بنادي الزمالك، أنه من صنع فريق جروس ووضع فترة الإعداد.‏



وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "انا من صنعت فريق ‏جروس ووضعت فترة الإعداد ومغادرة اللاعبين".‏



وأكمل : "كنت سأستمر مديرا فنيا في حالة الفوز بالدوري، وكان هناك ناديين كبار بمصر يتفاوضون معي لكن كانوا ‏يعلمون بأن الزمالك تحدث معي بأن أكون مستعد لتولي المسئولية في أي لحظة".‏

