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رياضة

خالد جلال: انا من صنعت فريق جروس

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
جروس
جروس
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حسن العمدة
أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق بنادي الزمالك، أنه من صنع فريق جروس ووضع فترة الإعداد.‏

وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "انا من صنعت فريق ‏جروس ووضعت فترة الإعداد ومغادرة اللاعبين".‏

وأكمل : "كنت سأستمر مديرا فنيا في حالة الفوز بالدوري، وكان هناك ناديين كبار بمصر يتفاوضون معي لكن كانوا ‏يعلمون بأن الزمالك تحدث معي بأن أكون مستعد لتولي المسئولية في أي لحظة".‏
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