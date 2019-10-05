خالد جلال يفجر مفاجأة بشأن تدخلات مرتضي منصور فى تشكيل الفريق

قال خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لم يتحدث معه بشان الدفع بأسماء معينة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في المباريات.





وأضاف جلال، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لم يلتقى بمرتضى منصور خلال ولايته الأخيرة كمدير فني للزمالك، وخلال ولايته الأولى كمدير فني لم يتحدث معه مرتضى بشأن اختيارات محددة للاعبين في المباريات.



