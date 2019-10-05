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رياضة

خالد جلال يفجر مفاجأة بشأن تدخلات مرتضي منصور فى تشكيل الفريق

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
خالد جلال ومرتضي
خالد جلال ومرتضي منصور
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حسن العمدة
قال خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لم يتحدث معه بشان الدفع بأسماء معينة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في المباريات.

وأضاف جلال، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لم يلتقى بمرتضى منصور خلال ولايته الأخيرة كمدير فني للزمالك، وخلال ولايته الأولى كمدير فني لم يتحدث معه مرتضى بشأن اختيارات محددة للاعبين في المباريات.

واختتم ، أن جروس أخطأ بعد الاعتماد على لاعبين معينين رغم إصابتهم، كاشفا أنه تعرض لحملة غير مسبوقة بعد انتهاء عقد جروس، وكتبت عنه مواقع مأجورة ومضروبة عنه فيما أشادت جماهير النادي الذين قابلهم بأدائه مع الفريق.
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