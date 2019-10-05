شاهد: جارة السليمانية أكبر مستعمرة فى مصر لإنتاج الزيتون بوادى النطرون

نجح مزارعو منطقة جارة السليمانية على طريق وادى النطرون العالميين، فى زراعة أفضل أنواع الزيتون المصري، والتوسع فى زراعات الأنواع الزيتية، التى يتهافت عليها أسواق العالم، حتى أصبحت واحدة من المناطق المحصورة لزراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام 2020.



وقال سامح مبروك من مزارعي السليمانية للاعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ،ان أراضى السليمانية تجود زراعة الزيتون بها نظرًا لملوحة التربة ، وتتم الزراعة بالنظام المكثف 240 عود فى الفدان للحصول على أعلى إنتاجية ، ويتكلف الفدان من 10 الى 15 الف جنيه ،



وأضاف مبروك ، أنه ينصح مزارعي السليمانية بالاعتماد على زراعة شجر البيكول والتوسع فى زراعة الأنواع الزيتية مثل الكلاماتا والعجيزى .



وأوضح مبروك ان المنطقة تعانى من ضعف الكهرباء وعدم وجود شبكات تغذية للأراضي الزراعية، لافتًا إلى صعوبة الاعتماد على الطاقة الشمسية لزراعة منطقة جارة السليمانية .