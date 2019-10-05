ودع ما لا يناسبك بلا ندم.. نصيحة الأبراج لمواليد 5 أكتوبر

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم،5 أكتوبر، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 5 أكتوبر فإن ذلك يعني ،أن لديك سرعة بديهة ويقظة ذهنية، أنت أيضا متحمس وشغوف بالمعرفة.. تتمتع بطاقة كبيرة وحيوية مفرطة، وتبحث عن الانسجام في الحب وتحافظ عليه.



نصيحة:

عام ٢٠١٩ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.