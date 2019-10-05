Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ودع ما لا يناسبك بلا ندم.. نصيحة الأبراج لمواليد 5 أكتوبر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم،5 أكتوبر، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 5 أكتوبر فإن ذلك يعني ،أن لديك سرعة بديهة ويقظة ذهنية، أنت أيضا متحمس وشغوف بالمعرفة.. تتمتع بطاقة كبيرة وحيوية مفرطة، وتبحث عن الانسجام في الحب وتحافظ عليه.

نصيحة:
عام ٢٠١٩ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 31 يوليو؟

5 أغسطس.. شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

عام بلا ندم.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 7 أغسطس

السفر قد يكون مفيدا...نصيحة الأبراج لمواليد 16 أغسطس

كن عادلا و منصفا.. نصيحة الأبراج لمواليد 5 سبتمبر

لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .. نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 6 سبتمبر

ترشيحاتنا

الأزهر يكشف عن 24 كلمة عند سماع أذان الفجر تغفر لك كل ذنوبك

مرتضى منصور: انفع اشتغل وزير مالية.. تفاصيل

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»

عمرو أديب يرد على مهاجميه من رواد التواصل الاجتماعي.. فيديو

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق الشاب

فرط حركة.. طفلة تتسبب في طرد والدتها من العمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»