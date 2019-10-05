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رياضة

خالد جلال عن تدريبه الزمالك بعد جروس: فترة حساسة.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:41 ص
خالد جلال
خالد جلال
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حسن العمدة
قال خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن الفترة التي تولى فيها الإدارة الفنية للقلعة البيضاء كانت صعبة للغاية واصفا إياها بأنها مثل «عنق الزجاجة».

وأضاف جلال، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تولى المسئولية الفنية في الزمالك بعد رحيل جروس وكانت فترة حساسة للغاية، وحذره العديد من الشخصيات من خطورة تولى المسئولية الفنية في تلك الفترة الحذرة.

وتابع ، أنه أثبت جدارته في تولى منصب المدير الفني للزمالك خلال فترة ولايته الأولى وكان من الطبيعي عندما يرحل جروس أن يتم البحث عن أخر مدرب حقق نجاحات مع القلعة البيضاء ولذلك كان الأقرب لتولى المسئولية الفنية، مؤكدا أن طموحه دفعه للموافقة على تدريب الزمالك، وكانت بدايته الحقيقة في منصبه كمدير فني للزمالك أمام الجونة وليس حرس الحدود.

واختتم خالد جلال ، تصريحاته، أن قيادة فريق الزمالك شرف لأي مدير فني، موضحا أنه قبل أن يتولى الإدارة الفنية للقلعة البيضاء حصل على عرضين من ناديين كبيرين ولكن فضل التعاقد مع الزمالك.
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