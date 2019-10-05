مصطفي بكري: بيان الحكومة أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل

أكد النائب مصطفى بكري، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل بحضور عدد كبير من الوزراء.



وقال بكري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «علمت ان رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي سوف يحضر لإلقاء بيان أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم وسوف يحضر. معه عدد كبير من الوزراء».



وأضاف بكري: «كان رئيس مجلس النواب قد طلب الأسبوع الماضي من رئيس الحكومة الحضور الى المجلس لإلقاء بيان عن سياسات الحكومة وسبل علاج المشاكل الجماهيرية».