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منوعات

نفسنة بنات.. مسحت صور زفاف صديقتها حتى لا تظهر أجمل منها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لا تأمن لمكر حواء ، فهناك فتيات تعاني من النرجسية الشديدة والإحساس بالنقص قد تفسد فرحة الآخرين لكي تسعد نفسها لذلك عليكي الحرص من اقرب صديقاتك قد تكون حاقدة. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن عروس تفاجأت بتصرف سيئ للغاية بعد زفافها بأسبوعين عندما صدمت أن صور زفافها كلها تم مسحها. 

اتصلت العروس بالمصور الذي صور جلسة تصوير رائعة للعريس والعروسة في يوم الزفاف، وبالطبع التقط بعض الصور للأهل والأصدقاء ومن بينهم إحدى الصديقات القريبة من العروس. 

بعد أن قام المصور بالانتهاء من التصوير، طلبت منه صديقة العروس أن يرسل لها جميع الصور لأن صديقتها لن تكون موجودة خلال اسبوعين فوافق المصور. 

كانت الصدمة عندما مسحت تلك الفتاة جلسة التصوير الخاصة التي تم إلتقاطها للعروسين، وعندما واجهتها صديقتها قالت أنها لا تريد أن تكون أجمل منها خاصة بعد أن تزوجت فارس أحلامها وأرسلت لها رسالة بعد ما قامت به " ليس عدلا أن يكون كل شئ في حياتك جميل وأنا العكس، لقد مسحت صور الزفاف حتى أكون أجمل منك".
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