نفسنة بنات.. مسحت صور زفاف صديقتها حتى لا تظهر أجمل منها

لا تأمن لمكر حواء ، فهناك فتيات تعاني من النرجسية الشديدة والإحساس بالنقص قد تفسد فرحة الآخرين لكي تسعد نفسها لذلك عليكي الحرص من اقرب صديقاتك قد تكون حاقدة.





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن عروس تفاجأت بتصرف سيئ للغاية بعد زفافها بأسبوعين عندما صدمت أن صور زفافها كلها تم مسحها.





اتصلت العروس بالمصور الذي صور جلسة تصوير رائعة للعريس والعروسة في يوم الزفاف، وبالطبع التقط بعض الصور للأهل والأصدقاء ومن بينهم إحدى الصديقات القريبة من العروس.





بعد أن قام المصور بالانتهاء من التصوير، طلبت منه صديقة العروس أن يرسل لها جميع الصور لأن صديقتها لن تكون موجودة خلال اسبوعين فوافق المصور.



