على طريقة نجوم هوليوود.. رحمة حسن بدون ميك اب والجمهور يتغزل

نشرت الفانة رحمة حسن صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت الفنانة رحمة حسن بإطلالة جذابة بإرتدائها كت مع ابراز جمالها بدون وضع ميكب علي وجهها لتحل مثل نجوم هوليوود بالشعر الاشقر المتطاير علي وجهها ولون عينيها الازرق المموج بالاخضر.



ولقيت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.



بدأت رحمة حسن مشوارها الفني من خلال فيلم "الف مبروك" بمشاركة الفنان أحمد حلمي ثم كانت بدايتها الحقيقية من خلال فيلم "العالمي" بمشاركة يوسف الشريف وصلاح عبد الله والذي تم طرحه في عام 2009



ومن أشهر أعمالها مسلسل "سابع جار" بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم دلال عبد العزيز ومحمود البيزاوي ومسلسل "لأعلي سعر" بمشاركة الفنان أحمد فهمي والفنانة نيللي كريم.