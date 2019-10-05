فضيحة جديدة لأردوغان.. رئيس تركيا يختلس 36 مليار دولار من أموال الشعب

الحقيقة مؤلمة، حزب أردوغان فرض ضريبة أسمها ضريبة الزالزل وجمع 36 مليار دولار خلال فترة حكم أردوغان، لم حصل زلزال أسطنبول الأخير، الناس أكتشفت أن اردوغان وحزبه أستولوا علي الـ 36 مليار دولار.. زعيم المعارضة أثار هذه القضية وغيرها من قضايا فساد اردوغان فقطعوا عنه البث بسبب فضحه لهم pic.twitter.com/z6lUPG5D8l — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 4, 2019

نشر حساب "شئون تركية" المعارض على موقع "تويتر" مقطع فيديو يفضح فيه تورط فيها حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في اختلاس أموال الشعب.وقال الحساب معلقًا على الفيديو: "حزب أردوغان فرض ضريبة اسمها ضريبة الزالزل وجمع 36 مليار دولار خلال فترة حكم أردوغان".وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، قال مؤخرًا إن “حوالي 80 مليون مواطن من هذا البلد دفعوا طواعية ضرائبهم. جميع المناطق التي لديها خطر الزلازل، وخاصة اسطنبول، مفترض أنها مقاومة للزلازل. أين هذه الضرائب؟”.وقال إنه يجب على مسئولي الدولة التفكير في كيفية إنقاذ 16 مليون شخص يعيشون في اسطنبول من المخاطر المحتملة.