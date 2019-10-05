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محافظات

ممثلي 25 مليونا من أبناء القبائل العربية يكرمون محافظ جنوب سيناء

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:50 ص
أبناء القبائل العربية
أبناء القبائل العربية يكرمون محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
كرم اتحاد القبائل العربية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإهدائه درع الاتحاد وكتاب الله القرآن الكريم ، وقدموا الشكر له للجهد الذى بذله لإنشاء مضمار الهجن بشرم الشيخ، ودعوته جميع القبائل العربية بمصر للمشاركة في السباق مما كان سببا في تجمع تلك القبائل على مستوى مصر علي أرض السلام شرم الشيخ.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن القبائل العربية يبلغ تعدادها 25 مليون مواطن ورؤساء نوادي الهجن يمثلونهم وهم من اشد المحبين والمشجعين لسباقات الهجن.

قام اتحاد الهجن السعودي والاماراتي والأردني، بإهداء محافظ جنوب سيناء، درع الاتحاد شاكرين له دوره في إحياء تراثهم، كما قام الوفد المغربي بإهداء الزي المغربي للمحافظ تقديرا منهم لدوره في إعادة وتنظيم سباقات الهجن.

كما قدم الاتحاد السعودي للهجن ناقة لمحافظ جنوب سيناء، والذي أهداها المحافظ بدوره لنادي الهجن بشرم الشيخ.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للاتحاد الإماراتي للهجن لدعمه وتقديمه للجوائز بمهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن،وايضا لاهدائها 100 راكب ألي لنادي الهجن بشرم الشيخ، ونقلهم الخبرات في هذا المجال، كما قدم الشكر لكل المشاركين ورؤساء اندية الهجن ورؤساء الوفود، وجميع المدعوين والإعلاميين الذي ساهموا في نقل هذا الحدث الهام.
ممثلي 25 مليونا من أبناء القبائل العربية يكرمون محافظ جنوب سيناء
ممثلي 25 مليونا من أبناء القبائل العربية يكرمون محافظ جنوب سيناء
ممثلي 25 مليونا من أبناء القبائل العربية يكرمون محافظ جنوب سيناء
ممثلي 25 مليونا من أبناء القبائل العربية يكرمون محافظ جنوب سيناء
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