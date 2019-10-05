اجتماع عاجل لرئيس وزراء العراق ووزيري الدفاع والداخلية

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ترأس اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.



وارتفع عدد قتلى المظاهرات التي تشهده العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق منذ الثلاثاء إلى 65 شخصا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية وطبية.



وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.

