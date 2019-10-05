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فن

عروض مالمو للسينما العربية تنطلق بفيلم الفارس والأميرة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
فيلم الفارس والأميرة
فيلم الفارس والأميرة
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محمد نبيـل
يبدأ مهرجان مالمو للسينما العربية ظهر اليوم عروضه بـفيلم الرسوم المتحركة المصري الطويل "الفارس والأميرة"، والذى انطلق عرضه العالمى الأول بمهرجان الجونة السينمائى خلال انعقاد دورته الثالثة.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا. خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

وشكلت مساهمة نخبة من أصوات كبار الممثلين المصريين، عاملًا مهمًا في إنجاز الفيلم، حيث يضم كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق. الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.
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