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محافظات

حريق بالوحدة الصحية بدمو في الفيوم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:52 ص
حريق بالوحدة الصحية
حريق بالوحدة الصحية بدمو بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شب حريق محدود مساء أمس فى الوحدة الصحية لمساكن دمو بمدينة الفيوم، التهمت النيران النخيل والأشجار وبعض أجزاء من مبنى الوحدة الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم .

تلقى العميد مامور مركز شرطة الفيوم إخطارا من أهالى الحى بالحريق .

انتقلت على الفور 3 سيارات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى مبنى الوحدة الصحية .

التهمت النيران عددا من النخيل والأشجار الخاص بالوحدة الصحية وبعض أجزاء من مبنى الوحدة الصحية .

تم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .
حريق بالوحدة الصحية بدمو في الفيوم
حريق بالوحدة الصحية بدمو في الفيوم
حريق بالوحدة الصحية بدمو في الفيوم
حريق بالوحدة الصحية بدمو في الفيوم
حريق بالوحدة الصحية بدمو في الفيوم
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