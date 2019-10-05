حريق بالوحدة الصحية بدمو في الفيوم

شب حريق محدود مساء أمس فى الوحدة الصحية لمساكن دمو بمدينة الفيوم، التهمت النيران النخيل والأشجار وبعض أجزاء من مبنى الوحدة الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم .
تلقى العميد مامور مركز شرطة الفيوم إخطارا من أهالى الحى بالحريق .
انتقلت على الفور 3 سيارات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى مبنى الوحدة الصحية .
التهمت النيران عددا من النخيل والأشجار الخاص بالوحدة الصحية وبعض أجزاء من مبنى الوحدة الصحية .
تم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .
تلقى العميد مامور مركز شرطة الفيوم إخطارا من أهالى الحى بالحريق .
انتقلت على الفور 3 سيارات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى مبنى الوحدة الصحية .
التهمت النيران عددا من النخيل والأشجار الخاص بالوحدة الصحية وبعض أجزاء من مبنى الوحدة الصحية .
تم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .