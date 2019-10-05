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مرأة

هل تؤكل سمكة الأرنب ؟

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:10 ص
هل تؤكل سمكة الأرنب
هل تؤكل سمكة الأرنب ؟
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أسماء عبد الحفيظ
بعد تحذير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من سمكة الأرنب التي أطلق عليها اسم "السمكة القاتلة"، مؤكدًا خطورتها الشديدة على صحة المواطنين ،سؤال يتردد على ألسنة العديد من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم ،هل تؤكل سمكة الأرنب ؟وما هي أكثر البلدان التي تقبل على تناول سمكة الأرنب .

أكد الدكتور " عبد الرحمن شمس " أخصائى التغذية ، أن سمكة الأرنب ذات مذاق جيد يجعل الكثير من الأشخاص فى اليابان والفلبين ،يقبلون على تناولها بكل ثقة بالرغم من أنها صنفت من ضمن الأسماك السامة ،و يرجع تاريخ سمكة الأرنب في اليابان إلى 2300 عام حيث وجدت كتابات ورسومات لها في المخطوطات اليابانية القديمة ومنذ قرون يتم طبخها وتناولها بكل ثقة وأمان.

فسمكة الأرنب ذات مذاق مفضل ،ونكهة جيدة ومعتدلة طوال الوقت ،يظل اللحم ثابتًا جدًا عند طهيه بأي طريقة كما يقومون بوضع بهارات الكارى عليها ،وهى تقشر بسهولة شديدة أذا كانت مسلوقة .

الشراء لسمكة الأرنب :

يمكن العثور على Java Rabbitfish دائمًا في أسواق الأسماك التي تخدم المجتمعات الفيلبينية واليابان، دائمًا كالسمك الكامل وبسعر اقتصادي ،ولكن نادر جدا ما تجده في جنوب كاليفورنيا ،وهى ذات القشرة السميكة التي لا يستصاغ مذاقها لذلك يفضل أزالة القشرة،ولكن لحمها مفضل تناوله لدى الكثير بالرغم من تسمم بعض أجزائها ،وتحذير الأطباء من تناولها .

كيفية الأستفادة من سمكة الأرنب :

يصنع فى بعض البلدان ،الرأس والزعانف والعظام لسمكة الأرنب ،مخزونًا زيتيًا قليل النكهة يجعل نكهة أقوى من تقديمه حساء .
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