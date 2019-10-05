Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد جلال : هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي .. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:40 ص
فريق الزمالك الأول
فريق الزمالك الأول لكرة القدم
Advertisements
محمد رشاد
قال خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن إصابة محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك جاءت في وقت صعب للغاية في الموسم الماضي.

وأضاف جلال، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان هناك حالة من عدم التوفيق لحراس المرمى بعد إصابة جنش.

وتابع خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن جنش كان نجم المباريات خلال فترة تولى جروس وكان علامة بارزة في أخر 7 مباريات خلال فترة تولى جروس وحصل على نجم المباراة.

وكشف خالد جلال أن بعض اللاعبين علموا بأمر الرحيل عقب مواجهة الأهلي الأخيرة في الدوري مما سبب غياب التركيز عن اللاعبين، موضحا أنه كان ضد أن يتعامل جروس مع اللاعبين خلال فترة إصابتهم ويدفع بهم في المباريات، موضحا أنه يفضل ياسة التدوير بين اللاعبين ولكن في حدود معينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير عزمي يكشف عن سبب استقالته الأولى من تدريب الزمالك.. فيديو

خالد جلال عن تدريبه الزمالك بعد جروس: فترة حساسة.. فيديو

ترشيحاتنا

احذر.. وضع التلفاز في تلك الأماكن يعرض حياة طفلك للخطر

الأهلي ينتظر موافقة فايلر لضم كهربا في يناير المقبل

شبه الفنانات.. عمرو أديب يسخر من إجراء أيمن نور عمليات تجميل .. فيديو

ميدو: لاعب وحيد يمنع محمد صلاح من ارتداء شارة قيادة المنتخب

شاب ينجو من الموت بأعجوبة.. حاول الانتحار والقدر أنقذه

القبض على متهم في 13 قضية اغتصاب و 3 قضايا قتل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»