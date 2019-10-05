خالد جلال : هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي .. فيديو

قال خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن إصابة محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك جاءت في وقت صعب للغاية في الموسم الماضي.





وأضاف جلال، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان هناك حالة من عدم التوفيق لحراس المرمى بعد إصابة جنش.





وتابع خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن جنش كان نجم المباريات خلال فترة تولى جروس وكان علامة بارزة في أخر 7 مباريات خلال فترة تولى جروس وحصل على نجم المباراة.



