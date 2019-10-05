شيرين رضا في عرض فيلمها الضيف بمهرجان مالمو للسينما العربية

يعرض مساء اليوم الفيلم المصري "الضيف" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بحضور بطلته شيرين رضا.





كان "الضيف" قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ورفع لافتة كامل العدد، وهو الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه يسجل المشاركة الأولى تاريخيًا للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجانًا دوليًا حول العالم، ويعرض سنويًا أكثر من 250 فيلما طويلا و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.





وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.





ويعد الضيف ثاني عمل يتعاون فيه الكاتب إبراهيم عيسي مع iProdcutions بعد فيلم مولانا، وثاني عمل للمخرج هادي الباجوري مع الشركة بعد فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة والذي حقق أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في تاريخ السينما المصرية بـ27 مليون جنيه وأول مرة يجتمع فيها إبراهيم عيسي وهادي الباجوري في عمل فني.