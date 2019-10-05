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أخبار البلد

رامي رضوان لـ عبد الله الشريف: القافلة ستسير رغم لجانكم الإعلامية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:49 ص
الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان
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عمرو خليفة
رد الإعلامي رامي رضوان على الإخواني الهارب عبد الله الشريف، عقب هجوم الأخير عليه، بعدما أذاع مكالمة هاتفية له مع مدير مكتب الهارب أيمن نور، والتى كشفت عن خطة الجماعة وتحركاتها عبر السوشيال ميديا لنشر الأكاذيب لحشد المواطنين وشحنهم للنزول فى تظاهرات تثير الفوضى فى البلاد.

وقال الإعلامي رامي رضوان في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردًا على عبد الله الشريف: «اهم حاجة تفضل متابع يمكن تتعلم حاجة تنفعك.. ويلا انت واللي مشغلينك دوروا لجانكم تاني.. القافلة ستسير بردو».

وكان الإعلامي رامي رضوان قد أذاع مكالمة هاتفية بين الإخوانى عبد الله الشريف، ومدير مكتب الهارب أيمن نور، كشفت عن خطة الجماعة وتحركاتها عبر السوشيال ميديا لنشر الأكاذيب لحشد المواطنين وشحنهم للنزول في تظاهرات تثير الفوضى فى البلاد.

وأحتوي التسريب الذي أذاعه رضوان على مكالمة هاتفية بين الإخوانى عبد الله الشريف ومدير مكتب الهارب أيمن نور لاستغلال الفترة الحالية بالعمل على السوشيال ميديا لحشد المواطنين واستغلال الحسابات الرسمية والغير رسمية للاخوانى عبد الله الشريف لنشر الأكاذيب وتجهيز فيديوهات لشحن المواطنين ضد الدولة.
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