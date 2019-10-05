القبض على متهم في 13 قضية اغتصاب و 3 قضايا قتل

يعاني الكثير من الفقر ويطمحون في جنى الأموال بأي طريقة ، إلا أن أحيانا تلك الأمنية لا تكون نقمة قد تدفعك للجنون وارتكاب الجرائم و تؤدي إلى هلاك الإنسان .



حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن الشرطة البريطانية تسلمت مجرم هارب في الهند بعد إتههامه في 13 قضية إغتصاب و 3 قضايا قتل .



ألقت الجهات الأمنية القبض على الشاب البالغ من العمر 29 عاما ابن أحد كبار رجال الأعمال الذي ارتكب الجرائم بسبب الاموال الطائلة و النفوذ الذي يتمتع بها بسبب والده .



اغتصب ذلك المتهور أكثر من سيدة بريطانية و لكن كانت آخر ضحية هي التي قسمت ظهر البعير ، فلم يسكت أقربها عن ما حدث و قرروا إبلاغ الشرطة ، فهرب المتهم إلى الهند و لكن ألقت الشرطة الهندية القبض عليه و تم تسليمه إلى بريطانيا .