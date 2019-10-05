Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

القبض على متهم في 13 قضية اغتصاب و 3 قضايا قتل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
يعاني الكثير من الفقر ويطمحون في جنى الأموال بأي طريقة ، إلا أن أحيانا تلك الأمنية لا تكون نقمة قد تدفعك للجنون وارتكاب الجرائم و تؤدي إلى هلاك الإنسان .

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن الشرطة البريطانية تسلمت مجرم هارب في الهند بعد إتههامه في 13 قضية إغتصاب و 3 قضايا قتل .

ألقت الجهات الأمنية القبض على الشاب البالغ من العمر 29 عاما ابن أحد كبار رجال الأعمال الذي ارتكب الجرائم بسبب الاموال الطائلة و النفوذ الذي يتمتع بها بسبب والده .

اغتصب ذلك المتهور أكثر من سيدة بريطانية و لكن كانت آخر ضحية هي التي قسمت ظهر البعير ، فلم يسكت أقربها عن ما حدث و قرروا إبلاغ الشرطة ، فهرب المتهم إلى الهند و لكن ألقت الشرطة الهندية القبض عليه و تم تسليمه إلى بريطانيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هندي يتجرد من الإنسانية.. رجل يغتصب ابنته ويفصل رأسها عن جسدها.. تفاصيل مثيرة

استدرجها عبر واتساب.. الشرطة تقبض على متهم باغتصاب قاصر قبل هروبه

استدرجها عن طريق واتس اب.. القبض على مجرم اغتصب طفلة.. فيديو

انقذوني.. رسالة الضحية تتسبب في إعدام مغتصب فتاة في الصين

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث .. النائب العام يأمر بحبس ضابط المحلة لضربه محاميًا .. الداخلية تكشف حقيقة الهجوم على كمين الصفا بالعريش

6 قرارات نارية جديدة لمجلس إدارة الأهلي

مرتضى منصور يكشف عن شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك .. فيديو

أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مصطفى أبو تورتة.. حقيقة زواج سمية الخشاب السري.. لفظ خارج من هيفاء وهبي

ميدو يكشف لأول مرة تفاصيل حواره مع ميتشو قبل لقاء الزمالك .. فيديو

اخبار الزمالك اليوم.. حرب تصريحات بين جنش ومرتضى ونجله.. وشيكابالا يتدخل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»