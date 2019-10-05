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منوعات

احذر.. وضع التلفاز في تلك الأماكن يعرض حياة طفلك للخطر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:11 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت إيميلي البالغة من العمر 31 عاما لصدمة نفسية كبيرة بعد أن رأت التلفاز يقع على رأس طفلها الذي لم يبلغ عامان و لم تتمكن من حمايته من سقوط التلفاز .

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن إيميلي اصيبت بأزمة نفسية حادة عندما رأت التلفاز يقع على رأس الطفل ،على الفور طلبت الإسعاف لإنقاذ الموقف إلا ان الطفل قد توفى قبل مجئ الإسعاف .

قالت الأم كنت أحضر له الوجة التي يفضلها شعرت بصوت غريب في الغرفة التي تركته و كأن شئ يسقط ، لم أتمكن من إنقاذه رأيت شاشة التلفاز و هي تسحق رأسه و لم أتمكن من إنقاذه .

وجهت الأم المكلومة اللوم لنفسها وقالت :" أنا السبب في ذلك المكان كان غير مناسب خاصة في وجود طفل " ، و أوضحت كنت أفضل أن يكون التلفاز في مستوى منخفض و قريب من الأرض كان من الأفضل أن أضعه على منضدة أو أي شئ مرتفع و بعيد عن أيدي طفلي و ناشدت الآباء أن يضعوا التلفاز في أماكن عاليه لا يقدر أن يصل إليها الأطفال .
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