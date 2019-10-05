احذر.. وضع التلفاز في تلك الأماكن يعرض حياة طفلك للخطر

تعرضت إيميلي البالغة من العمر 31 عاما لصدمة نفسية كبيرة بعد أن رأت التلفاز يقع على رأس طفلها الذي لم يبلغ عامان و لم تتمكن من حمايته من سقوط التلفاز .



حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن إيميلي اصيبت بأزمة نفسية حادة عندما رأت التلفاز يقع على رأس الطفل ،على الفور طلبت الإسعاف لإنقاذ الموقف إلا ان الطفل قد توفى قبل مجئ الإسعاف .



قالت الأم كنت أحضر له الوجة التي يفضلها شعرت بصوت غريب في الغرفة التي تركته و كأن شئ يسقط ، لم أتمكن من إنقاذه رأيت شاشة التلفاز و هي تسحق رأسه و لم أتمكن من إنقاذه .



وجهت الأم المكلومة اللوم لنفسها وقالت :" أنا السبب في ذلك المكان كان غير مناسب خاصة في وجود طفل " ، و أوضحت كنت أفضل أن يكون التلفاز في مستوى منخفض و قريب من الأرض كان من الأفضل أن أضعه على منضدة أو أي شئ مرتفع و بعيد عن أيدي طفلي و ناشدت الآباء أن يضعوا التلفاز في أماكن عاليه لا يقدر أن يصل إليها الأطفال .