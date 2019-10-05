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منوعات

نفحات الشتاء.. الأمطار تغزو شوارع الإمارات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:26 ص
صدى البلد
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مريم صليب
هطلت أمطار غزيرة، فجر اليوم على مناطق الفجيرة بالإمارات، بسبب الحالة الجوية الغير مستقرة في الفترة المتقلبة بين الصيف والخريف، التي غطت أنحاء البلاد، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح قوية سادت الأجواء.

نشرت صحيفة البيان ، مقطع فيديو للأمطار أثناء هطولها فجرا في إمارة عجمان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

جدير بالذكر أن الأرصاد حذرت من حالة جوية غير مستقرة في الأيام القادمة.












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