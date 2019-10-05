مسجد خلدته لجنة حفظ الآثار العربية في كراساتها قبل 130 عاما..حكاية تاريخية في بولاق

كشف د.محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق حكاية أحد المساجد التاريخية في واحدة من أبرز وأهم الأحياء في القاهرة.



عبد اللطيف قال لصدي البلد أن المسجد هو العمراني ويقع في حي بولاق بالقاهرة،وينسب إلى الشيخ على العمرانى أحد أولياء الله الصالحين،ويعود بناؤه إلى القرن الحادى عشر الهجرى السابع عشر الميلادى.



وتابع:المسجد له واجهتين إحداهما رئيسية وهى الشمالية الشرقية المطلة على شارع حمام الجمعة وتضم المدخل الرئيسى للمسجد،أما الواجهة الأخرى فرعية وهى الشمالية الغربية وتطل على شارع العمرانى وتضم المدخل الثانى والذى يوجد على يساره المئذنة.



وكشف عبد اللطيف أن ذكر مسجد العمرانى جاء فى كراسات لجنة حفظ الآثار العربية عام 1887م وعام 1888م،وتحديدا ما نصه"أن عموم هيئة هذه المساجد ليس بها أشياء مهمة ما عدا الباب العمومى، فإنه به بعض علامات إشارية وأن المنارة وضعها مفتخر ويلزم حفظها ولذا فإننا نجد أن هذا المسجد غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة والمئذنة فقط هى المسجلة برقم 346 ومؤرخة بالقرن 11 هـ/ 17م.



وقال أن مسجد العمرانى صغير المساحة ويتكون من بيت الصلاة الذى يحتوى فى وسطه على أربعة دعامات ضخمة تحمل بائكتين من العقود ذات الشكل المدبب المنفوخ،وهاتين البائكتين تقسمان بيت الصلاة إلى ثلاثة بلاطات أكبرها نسبيًا المجاورة لجدار القبلة.



وهذه المساحة مغطاة بسقف خشبى بسيط خال من الزخرفة ويتوسطه شخشيخة خشبية غير مكتملة وبها نوافذ للإضاءة والتهوية وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد خلف جدار القبلة فى الزاوية الجنوبية ضريح الشيخ على العمرانى ويتقدمه دورات المياه الخاصة بالمسجد.



ويتميز هذا المسجد بأن له مئذنة رشيقة تم بناءها على نمط مئذنة مسجد العلايا القريب منه فى حى بولاق ، وتوجد هذه المئذنة فى منتصف الواجهة الفرعية للمسجد وهى الشمالية الغربية وقد تم بناءها من عديد من المواد مثل الحجر الجيرى الأبيض والطوب الأحمر والخشب ، وهى تتكون من قاعدة مربعة يعلوها طابقين الأول مثمن والثانى إسطوانى وبها شرفتين للأذان ثم الجوسق والقمة المخروطية حسب الطراز التركى فى المآذن.