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رياضة

مرتضى منصور يوجه رسائل نارية لـ جنش.. تعرف عليها.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
محمود عبد الرحيم
محمود عبد الرحيم "جنش"
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محمد رشاد
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل نارية لـ محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفارس الأبيض.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم : "لم أر في حياتي أغبى من جنش ، نعم لم يحصل على مقدم عقده مع الزمالك، ولكن السبب هو تعديل عقده".

وأوضح "طلبت تعديل عقد جنش وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة للأفضل حتى تناسب إمكانياتهم. لهذا السبب جنش لم يحصل على مقدم عقده. رفضت أن يحصل جنش على مبلغ أقل من أبو جبل، ولذلك طلبت تعديل عقده".

وتابع "وكيل جنش هو نفس وكيل مؤمن زكريا الذي تسبب في انضمامه للأهلي. وهو نفس وكيل الشناوي ونفس وكيل كهربا أيضا. هل وصلت لكم الرسالة يا جماهير الزمالك؟".

وفسر "كهربا "لعب في دماغ" جنش. جنش خائن وجزء من مؤامرة على الزمالك وسيحاسب على ما كتبه ، عندما أُصيب جنش، سافر لألمانيا بقرار مني. وفي أكثر من مناسبة تراجعت عن معاقبته والآن يخون الزمالك".

وأشار "جنش تسبب في خسارة الزمالك للقب الدوري، وكاد يتسبب في خسارتنا للقب كأس الكونفدرالية والآن أساء لجماهير الزمالك، يجب على جنش الاعتذار لجماهير الزمالك على ما فعله".
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