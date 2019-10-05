شرط مرتضى منصور للموافقة على قرار الكاف بشأن مباراة جينيراسيون.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيحترم قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا وسيكون له رد فعل عليه.



وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" فجر السبت: "سنحترم قرار الاتحاد الأفريقي إيما كان هذا القرار لكن بشرط، سيكون لنا رد فعل قوي بالطبع على ما سيصدر من جانبهم أي كان فى صالحنا أو ضدنا، الزمالك لم يرتكب أي خطأ، لقد حصلنا على خطاب من الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة، ونفذنا كل ما طلب منا بالتفصيل."



وأضاف: "بعد ذلك أتى خطاب منهم بالمباريات التي أقيمت في القاهرة، ومع كل الاحترام لهذه الأندية لا يوجد شارع في مصر يشجعهم."



وواصل: "نحن لسنا طرف في هذا الأمر، الخطابات أرسلت من الاتحاد المصري إلى الأفريقي وقرار الأمن أرسل إلى الاتحاد المصري وليس الزمالك."