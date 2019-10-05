مرتضى منصور: انفع اشتغل وزير مالية.. تفاصيل

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبد الرحيم "جنش" يعمل في إطار منظومة تعمل لحساب منافسين ضد نادي الزمالك، مؤكدا أن اللاعب محمود كهربا أثر على تفكير اللاعب.



وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللاعب أجرى مداخلات هاتفية مع عدد من مقدمي البرامج الرياضية في ظل التعليمات الصارمة بعدم إجراء أي مداخلات دون إذن مسبق، معلقا: "عمل مداخلة مع إبراهيم عبد الجواد، ومع هاني حتحوت، وأنا عارف بكل ده، انت شايف اللي انت كاتبه دا على صفحتك شيء محترم".



وحول رد أمير مرتضى منصور، عن ميزانية النادي، قال: "أنا لما ميزانية النادي بتوصل 80 مليون بوقف المصروفات، دا أنا أنفع وزير مالية".