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رياضة

بعد فوز سموحة على انبى.. فرج عامر يطالب حسام حسن بالصبر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
فرج عامر
فرج عامر
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مصطفى كرم
هنأ فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري الكابتن حسام حسن مدرب فريق سموحة بعد الانتصار على فريق إنبي في إطار مسابقات بطولة الدوري المصري الممتاز.

‏مغردا فرج عامر عبر تويتر قائلا " مبروك سموحة مبروك للعميد.. حسام حسن أتمنى ان نصبر علي سموحة لان الفريق مازال في مرحلة بناء الانسجام ومازالت هناك أوراق لم تظهر بعد ومبروك للكابتن ابراهيم حسن والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين مع الفريق".

وفاز فريق سموحة بقيادة حسام حسن على إنبي مساء أمس بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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