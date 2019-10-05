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فن

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
آسر ياسين وشيرين
آسر ياسين وشيرين رضا
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محمد نبيل
افتتح مساء الجمعة مهرجان مالمو للسينما العربية بجنوب السويد، وسط حضور فنى وإعلامى كبيرين، ونخبة من نجوم ومثقفى العالم العربى.

وكان فى مقدمة الحضور المصري آسر ياسين، وشيرين رضا، ومنى هلا، وشريف الدسوقي، بالإضافة إلى المخرجين مجدى أحمد على، وعمر عبد العزيز.

ويعرض المهرجان حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين.
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد
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