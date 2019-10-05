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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى المظاهرات في العراق إلى 60 شخصا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت لجنة حقوق الإنسان العراقية في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات الدموية في جميع أنحاء العراق.

وتشمل الأرقام 18 حالة وفاة مسجلة في مستشفى واحد في العاصمة بغداد، فيما لم تحدد اللجنة عدد المدنيين أو قوات الأمن، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم، أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.
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