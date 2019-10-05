استحالة يكونوا بشر.. زوجان قتلا 20 سيدة وألقوا قلوبهن للكلاب

ألقت الشرطة المكسيكية على رجل وزوجته بعد أن اشتبهت قوة أمنية فيهما أثناء محاولتهما إلقاء بعض المخلفات التي أكتشفت الشرطة فيما بعد أنها أعضاء بشرية.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" أن الشرطة المكسيكية ألقت القبض على الرجل وزوجته بعد أن قاموا بتفتيش منزليهما وعثروا على بقايا أعضاء بشرية ، و أثناء التحقيق معهم اعترفوا أنهما قاما باستدراج 20 سيدة.





كما اعترفا أنهما كانا يتخلصان من الجثث بسرعة، إلا أن آخر جثة تأخرا في التخلص منها زبدأت في إصدار الروائح الكريهة ما أدى إلى توصل الشرطة إليهم، كما اعترفا أنهما كانا ينتزعان قلوب النساء وإلقائها للكلاب تنهشها.



