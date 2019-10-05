طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق الشاب

كشف الدكتور محمد إمام طبيب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، عن الإصابة التي تعرض لها عربي بدر لاعب وسط الفريق في مباراة اليوم أمام إف سي مصر عبارة عن كدمة في وجه الكاحل بالقدم اليمنى.



وأوضح طبيب الأهلي أن إصابة اللاعب جاءت بسبب تدخل عنيف من أحد لاعبي الفريق الضيف، وتسببت في وجود تجمع دموي حول الكاحل، مؤكدًا أن فترة غيابه سوف تتحدد غدًا بعد هدوء الورم الذي نتج عن الالتحام القوى.



يذكر أن عربي بدر شارك في الفوز الذي حققه فريق ٢٠٠١ على إف سي مصر بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.