Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق الشاب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:41 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
كشف الدكتور محمد إمام طبيب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، عن الإصابة التي تعرض لها عربي بدر لاعب وسط الفريق في مباراة اليوم أمام إف سي مصر عبارة عن كدمة في وجه الكاحل بالقدم اليمنى.

وأوضح طبيب الأهلي أن إصابة اللاعب جاءت بسبب تدخل عنيف من أحد لاعبي الفريق الضيف، وتسببت في وجود تجمع دموي حول الكاحل، مؤكدًا أن فترة غيابه سوف تتحدد غدًا بعد هدوء الورم الذي نتج عن الالتحام القوى.

يذكر أن عربي بدر شارك في الفوز الذي حققه فريق ٢٠٠١ على إف سي مصر بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سراج يتحدث عن استعدادات الموسم الجديد.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

عملية جراحية في قدم "فيل" الاهلي

أهلي 2001 يفوز على إف سي مصر بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية

شاهد| إصابة قوية لخليفة حسام غالي بـ الأهلي

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خليفة حسام غالي

اخبار النادى الاهلى اليوم.. إصابة خليفة حسام غالي.. ورحيل صالح جمعة الأبرز

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة لأردوغان.. رئيس تركيا يختلس 36 مليار دولار من أموال الشعب

حكم وضع اليد على الصدر بعد الركوع ورفعها أثناء الدعاء في الصلاة.. فيديو

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

العامري فاروق يكشف حقيقة الانقسامات داخل مجلس النادي الأهلي.. فيديو

أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مصطفى أبو تورتة.. حقيقة زواج سمية الخشاب السري.. لفظ خارج من هيفاء وهبي

سجلا هدفين.. لاعبا الأهلي يخطفان الأنظار فى مباراة سموحة وإنبي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»