هاشتاج «جنش مش للبيع» يتصدر «تويتر» بعد أزمته مع الزمالك

دشن مشجعو نادي الزمالك عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاجا بعنوان "#جنش- مش- للبيع" لمؤازرة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، وذلك ردًا على قرار مجلس إدارة الفريق الأبيض بعرضه للبيع.



وتصدر الهاشتاج الموضوعات الأكثر تداولًا على ترند مصر وتفاعل معه العديد من مشجعى القلعة البيضاء، الذين شددوا على رفضهم لقرار عرض "جنش" للبيع، مؤكدين على أنه عنصر أساسي مع الفريق خلال الفترات الماضية، ولا يمكن الاستغناء عنه.



واسترجع مشجعو القلعة البيضاء أبرز مواقف "جنش" مع الفريق خلال الفترات الماضية خاصة إسهامه في إحراز بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك العام الماضى بالإضافة إلى بطولة كأس مصر أكثر من مرة.

