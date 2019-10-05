بناه سلطان وفاء لزوجته.. هنا ضريح ناصع البياض والتاريخ في العمارة الإسلامية ..صور

هو أحد أشهر المعالم السياحية والتاريخية في العالم، حيث يوجد هذا الأثر الرائع بمدينة أكرا بالهند، وهو يمثل واحدة من قمم العمارة الإسلامية فى شرق العالم الإسلامي.



ما سبق ليس لغزا ولا أحجية، لكنه أقل ما يقال عن تاج محل، ذلك الضريح الرائع الذي أخبرنا قصته الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق.



أربع مآذن

قال عبد اللطيف:الضريح أنشأه السلطان شاه جهان فى سنة 1041 هـ / 1631م ليكون ضريحا لزوجته ممتاز محل،وقد أقيم فوق مصطبة يزخرف جدرانها دخلات مسطحة،وفى أركانها تقوم أربع مآذن منفصلة من البناء الرئيسى وهى دائرية التخطيط ويشتمل كل منها على ثلاث طبقات فوق قاعدة مثمنة فى زاوية المصطبة.



قبة ضخمة

وتابع:أما المبنى الرئيسى فهو مغطى بقبة ضخمة بصلية الشكل، ذات قمة مدببة وتحف برقبة القبة قباب أربعة،ويحمل كل منها ثمانية عقود مفصصة ترتكز على دعائم،وتتألف واجهة الضريح من مدخل فخم يتصدره عقد فارسى مدبب، ويحف بالمدخل صفان أفقيان من الحنيات أو المحاريب تشبه عقودها عقد المدخل، ويفصل بين المحاريب أعمدة مندمجة رشيقة ترتفع فوق سقف الضريح.





ناصع البياض

ومن الملاحظ أن هذا المبنى الناصع البياض تتميز أقسامه بالتكرار المتشابه تارة وبالاختلاف المتناسب تارة أخرى، فالمآذن الأربع المتماثلة فى الأركان الأربعة تتردد أشكالها فى أعالى الأعمدة المندمجة المتشابهة فى السمك، وفى شكل القمة وكذلك القباب الأربعة المتماثلة التى تحف برقبة القبة الكبيرة تردد أشكالها فى أشكال قمم المآذن.



وأضاف ونفس الشيء يلاحظ فى عقود الواجهة والمدخل وإطاراتها،ووتحلى المبنى زخارف نباتية من الحفر البارز وترصع بأحجار ثمينة ملونة. ويزيد المبنى بهاء تلك الحديقة الجميلة بأشجارها وتقسيماتها وأحواضها التى تتقدم واجهته.