مرتضى منصور يكشف موعد ظهور قناة نادي الزمالك.. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد ظهور قناة الزمالك الجديدة للنور ، بعد مفاوضات جرت مع شركة إعلام المصريين من أجل ظهور قناة الفارس الابيض للنور .



ووجه مرتضى منصور الشكر للنائب محمد اسماعيل على استضافة برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم خلال الفترة الأخيرة ، بعد انفصال البرنامج عن قناة المحور الفضائية.



وأضاف مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم أن الإدارة سوف تتسلم استديو قناة نادي الزمالك الجديد يوم الأحد المقبل وسيكون هذا الموعد جيد لانطلاقة قناة نادي الزمالك.