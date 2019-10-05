Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يكشف موعد ظهور قناة نادي الزمالك.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:49 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد رشاد
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد ظهور قناة الزمالك الجديدة للنور ، بعد مفاوضات جرت مع شركة إعلام المصريين من أجل ظهور قناة الفارس الابيض للنور .

ووجه مرتضى منصور الشكر للنائب محمد اسماعيل على استضافة برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم خلال الفترة الأخيرة ، بعد انفصال البرنامج عن قناة المحور الفضائية.

وأضاف مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم أن الإدارة سوف تتسلم استديو قناة نادي الزمالك الجديد يوم الأحد المقبل وسيكون هذا الموعد جيد لانطلاقة قناة نادي الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيقاف الزمالك اليوم .. مرتضى منصور يكشف تفاصيل القناة الجديدة

مرتضى منصور يكشف مصير برنامج الزمالك اليوم وموعد انطلاق القناة الجديدة

رئيس المحور: أرسلت خطاب فسخ التعاقد إلى الزمالك بسبب برنامجه

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

الزمالك اليوم كعب داير.. قصة برنامج رايح جاي بين الفضائيات

ترشيحاتنا

عمرو أديب يرد على مهاجميه من رواد التواصل الاجتماعي.. فيديو

الأزهر يكشف عن 24 كلمة عند سماع أذان الفجر تغفر لك كل ذنوبك

خالد جلال يفجر مفاجأة بشأن تدخلات مرتضي منصور فى تشكيل الفريق

للمرة الثالثة.. نجم الزمالك يتعرض لقطع بالرباط الصليبي.. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف موعد ظهور قناة نادي الزمالك.. فيديو

عمرو دياب يرفع نسبة الإشغالات الفندقية في العقبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»