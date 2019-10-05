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رامي رضوان: الإصلاحات الاقتصادية وراء انخفاض سعر الوقود.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
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عمرو خليفة
أكد الإعلامي رامي رضوان، أن الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة، هي سبب انخفاض أسعار الوقود.

وأضاف رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، إن النمو الاقتصادي الذى حدث فى مصر كان سببا من أسباب انخفاض الوقود فى مصر.

وأوضح أن الفترة المقبلة من الممكن أن ينخفض سعر الوقود مرة ثاتية، إذا استمر الاستثمار، وطالب التجار بالتفاعل مع الانخفاض الجديد وتقليل أسعار بعض السلع.

وأشار رضوان إلى أن انخفاض سعر خام برنت من أسباب خفض سعر الوقود.
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