استجابة لـ صدى البلد القابضة للمياه تنقذ عزبة خير الله من مياه الصرف

استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي للشكوي المنشورة بموقع صدي البلد عن استغاثة أهالي عزبة خير الله بمصر القديمة من انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع.



وافادت القابضة للمياة والصرف الصحي في بيانها انه تم توجيه فريق صيانة لعزبة خير الله وتم تسليك خطوط الصرف بالمنطقة ونزح المياه من الشوارع حفاظا على سلامة المواطنين.



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