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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد القابضة للمياه تنقذ عزبة خير الله من مياه الصرف

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:09 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي للشكوي المنشورة بموقع صدي البلد عن استغاثة أهالي عزبة خير الله بمصر القديمة من انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع.

وافادت القابضة للمياة والصرف الصحي في بيانها انه تم توجيه فريق صيانة لعزبة خير الله وتم تسليك خطوط الصرف بالمنطقة ونزح المياه من الشوارع حفاظا على سلامة المواطنين.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
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