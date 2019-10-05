موعد مباراة الاهلي وأسوان فى الدوري المصري اليوم

ينطلق موعد مباراة الأهلى وأسوان فى الساعة الثالثة عصرًا اليوم السبت فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وهى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.



وشهدت قائمة الأحمر عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.