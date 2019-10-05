Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الاهلي وأسوان فى الدوري المصري اليوم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
ينطلق موعد مباراة الأهلى وأسوان فى الساعة الثالثة عصرًا اليوم السبت فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وهى المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، فى الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

وشهدت قائمة الأحمر عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباريات الدوري المصري 2020 لـ جميع الأندية.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز أبرزها

بث مباشر.. مباراة إنبي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية المباراة الافتتاحية للجولة 3

مجدي الشيخ مراقبًا لمباراة أسوان ضد الأهلي في الدوري

ترشيحاتنا

تعليق ناري من ميدو علي أزمة جنش مع مرتضي منصور.. فيديو

صعب تلعب بعد أفريقيا.. خالد جلال يكشف سبب خسارة الزمالك الدوري

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»

اخبار البرلمان| هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا.. وتحرك عاجل من النواب تجاه كارثة سمكة خطيرة تسبب الوفاة

أخبار التوك شو.. مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر.. البترول تكشف سبب خفض سعر البنزين

شرط مرتضى منصور للموافقة على قرار الكاف بشأن مباراة جينيراسيون.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»