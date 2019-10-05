Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يوضح موقف نجم الفريق من مباراة غرناطة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:09 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
محمد رشاد
أصدر ريال مدريد الإسباني بيان له اليوم كشف فيه عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا نجمه البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

وأفاد الملكي في البيان الذي نشره على الموقع الرسمي له بأنّ مارسيلو خضع لبعض الفحوصات الطبية لتشخيص إصابته من قبل الخدمات الطبية بالميرينجي.

وكشف البيان أن النجم البرازيلي يعاني من استطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى.

وأكد البيان أنه سيتم تقييم تطور حالة مارسيلو أثناء التعافي لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق.

وسيواجه ريال مدريد نظيره غرناطة اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي بأن فرص مشاركة البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد مهددة في معركة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن فرصة مارسيلو في المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ستكون معقدة على عكس زميليه مودريتش وإيسكو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل ريال مدريد لمباراة الديربي أمام أتلتيكو في كأس الأبطال الدولية

مارسيلو نزيل جديد في مستشفى ريال مدريد قبل مواجهة سان جيرمان

صدمة جديدة لـ ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

ترشيحاتنا

تعليق ناري من ميدو علي أزمة جنش مع مرتضي منصور.. فيديو

استحالة يكونوا بشر.. زوجان قتلا 20 سيدة وألقوا قلوبهن للكلاب

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»

شاهد..مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو عقب مباراة المقاصة .. تفاصيل

6 قرارات نارية جديدة لمجلس إدارة الأهلي

فرط حركة.. طفلة تتسبب في طرد والدتها من العمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»