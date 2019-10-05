أخيرا .. زيدان يكشف عن مصير تيبو كورتوا مع ريال مدريد

قال المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، أنه يرغب في أن يحقق فريقه فوز على حساب منافسه غرناطة في الجولة الثامنة من بطولة الليجا، ولكنه في الوقت ذاته، قد أعترف بصعوبة المباراة أمام فريق يعد هو الحصان الأسود للبطولة حتى الآن، حيث جمع غرناطة 14 نقطة بعد مرور 7 جولات، وأصبح في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 15 نقطة.



وتحدث زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة وقال: "في مباراة الغد أمام غرناطة، سوف نلعب كمتصدر الترتيب ضد الوصيف وهذا يعني الكثير، نريد أن نحقق إنتصار جيد يجعلنا نتبعد أكثر في صدارة الدوري، فتحقيق هذه البطولة يعد واحد من أهدافنا هذا الموسم".



وأكمل مدرب ريال مدريد حديثه حول مباراة غرناطة قائلًا: "في بعض الأخيان تريد أن تلعب بشكل جيد أغلب الوقت، هذا هو الوضع في ريال مدريد، أنت مطلب بالفوز في كل مباراة".



وعن مستوى تيبو كورتوا والإنتقادات التي يتعرض لها الحارس البلجيكي، قال زين الدين زيدان: "في الحقيقة أرى بأن البعض يتحامل على تيبو كورتوا، هو شخص قوي ويعرف جيدًا حجم الضغوط الموجودة على عاتفه، نريد أن يستمر في تقديم أفضل مستوياته، وأنا أعرف جيدًا أنه قادر على فعل ذلك".



وختم زيدان حديثه موجهًا رسالة إلى جمهور ريال مدريد، وذلك بشأن ضرورة تقديم كل الدعم إلى نجوم الفريق في الفترة القادمة من أجل أن ينجح الفريق في تحقيق آمال الجماهير.