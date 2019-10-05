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بين الناس

سكان نفق وكوبري هيكل الدائري يستغيثون لعدم وجود مصدر لمياه الشرب بالمنطقة.. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
سكان نفق وكوبري هيكل
سكان نفق وكوبري هيكل الدائري
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مصطفى كرم
استغاث سكان نفق وكوبري هيكل الدائري حوض النيل التابع لمنطقة القلج مركز الخانكة، من عدم وجود أي مصدر للمياه بالمنطقة في ظل تواجد عدد كبير من المواطنين.

واكدوا في شكواهم عبر خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري ان مياة التي يشربونها غير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي مبينين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي للمسئولين بمجلس المدينة وأعضاء البرلمان عن المنطقة دون استجابة.

وأضافوا أن المنطقة يوجد بها صرف صحي معتمد وعدادات كهرباء حكومية ولا ينقصهم سوى توصيل خطوط مياه شرب لهم رغم قربهم من مناطق كثيرة بها مياة مثل المرج ومؤسسة الزكاة والقلج.

موضحين أنهم على استعداد كامل لسداد كافة الرسوم والمقايسات التي تقرر من قبل الشركة عند تركيب خطوط المياة لهم.

مطالبين سرعة الاستجابة اكرامنا للاطفال والشيوخ ونساء القرية المهددين بالامراض المزمنة بسبب عدم وجود مصدر للمياة غير طلمبات المياه من الارض.

وللتواصل مع أهالي المنطقة:01277222024 او علي _ 01000036408

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
سكان نفق وكوبري هيكل الدائري يستغيثون لعدم وجود مصدر لمياه الشرب بالمنطقة.. صور
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