في الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.. أفلام أرخت لحظة عبور القناة.. أبناء الصمت والرصاصة لا تزال في جيبي أولها.. محمود ياسين شارك في 3 أفلام

نصف دستة أفلام لتخليد نصر أكتوبر

3 أعمال رومانسية ترصد مشهد العبور

"الرصاصة لا تزال فى جيبي"

وهو إنتاج 1974، وبطولة محمود ياسين وسعيد صالح وحسين فهمي وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم.







ويدور حول محمد الشاب المجند الذى يعود إلى قريته بعد حرب 1967 محطما بعد أن رأى زملاءه يقتلون أمام عينيه بعد أن نفذ سلاحهم، ويستقبله أهالى قريته بفتور كأنه مسئول عن النكسة، ثم يشترك فى حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، إلى أن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود "محمد" محملا على الاكتاف بعد الانتصار العظيم.

"أبناء الصمت"

وهو إنتاج 1974، وبطولة محمود مرسي وميرفت أمين ونور الشريف ومحمد صبحي وأحمد زكى والسيد راضي ومديحة كامل.







وتبدأ الأحداث فى 22 أكتوبر 1967، بعد إغراق المصريين المدمرة الإسرائيلية إيلات، وفى نفس الوقت جن جنون العدو فضرب مدينة الزيتية بالسويس، تبلغ حرب الاستنزاف ذروتها مع العدو الإسرائيلى، والجنود على حافة القناة، يهبطون خلف خطوط العدو فى سيناء، ملحمة من ملاحم النضال فى تاريخ الشعوب المكافحة، تستمر هذه العمليات مع هؤلاء الجنود الفدائيين إلى يوم العبور فى 6 أكتور 1973 وتحطيم خط بارليف.

"العمر لحظة"

وهو إنتاج 1978، وبطولة ماجدة وأحمد مظهر ومحمد خيري وأحمد زكى وناهد شريف.







ويدور بعد هزيمة عام 1967، تجد الصحفية "نعمت" التي تعمل مع زوجها في الجريدة التي يرأس تحريرها، ولكنهما على خلاف كبير في الرؤى، فيما يتعلق بأحوال البلاد والحرب والنكسة، مما يدفعها في اتجاه العمل التطوعي في إحدى المستشفيات ، حيث تتعرف هناك على مجموعة من الجنود الذين ترتبط بهم برابطة إنسانية قوية، وبأحد الضباط برابطة عاطفية، وتقرر السفر إلى الجبهة لمساندة الجنود ومساعدتهم في حل مشاكلهم وهمومهم.

"الوفاء العظيم"

وهو بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وسمير صبري وكمال الشناوي وعبد المنعم إبراهيم.





ويدور حول أب يرفض زواج ابنته من ضابط شاب لأن والد هذا الضابط قتل زوجته ليلة زفافهما، ولكن يوافق هذا الأب على الزواج بعد نصر أكتوبر بعد أن يعلم ببتر ساق هذا الضابط الشاب إثر إصابته في الحرب.

"حتى آخر العمر"

وهو إنتاج 1975، وبطولة محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم وعماد حمدي، وأخرجه أشرف فهمى عن قصة ليوسف السباعى.





ويدور حول الزوج ضابط الطيران الذى يصاب أثناء معارك حرب أكتوبر بعدما تسقط به طائرته، إصابة كبيرة تجعله "متقاعد" على كرسى متحرك، وترفض زوجته أن تتركه، وتعيش معه حتى آخر العمر.

"بدور"

وهو بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي ومجدي وهبة، ومن إخراج نادر جلال.





ويدور حول نشالة شابة تقع في حب عامل المجاري الفقير صابر وعندما يستقيم حالها على يديه يستدعي للحرب، ويرحل إلى الجبهة ليشارك فى حرب أكتوبر، وبعد انتهاء الحرب، يعتقد الجميع أنه استشهد، ولكن بعد فترة، يعود حيا يرزق.

اكتفت السينما بتخليد ذكرى حرب أكتوبر من خلال أعمال فنية لم تتعد أصابع اليد الواحدة، وهو عدد هزيل جدا بالمقارنة بضخامة هذا الحدث العظيم وأهميته على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخي سواء للمصريين أو العرب.ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، الأفلام التي أرخت لحظة عبور القوات المسلحة المصرية لخط القناة، لتحرير سيناء من قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وتم إنتاجها في فترة السبعينات عقب الحرب.