تفاصيل مداخلة مرتضى منصور.. رسائل نارية لجنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك.. وعقوبة استخدام السوشيال ميديا

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فى الساعات الأولي من صباح اليوم السبت فى مداخلة عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم ، وجه فيها رسائل شديدة اللهجة الى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول والتى كانت كالتالي :





رئيس الزمالك يفتح النار على جنش





وقال رئيس الزمالك: "لم أر في حياتي أغبى من جنش ، نعم لم يحصل على مقدم عقده مع الزمالك، ولكن السبب هو تعديل عقده ، طلبت تعديل عقد جنش وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة للأفضل حتى تناسب إمكانياتهم. لهذا السبب جنش لم يحصل على مقدم عقده. رفضت أن يحصل جنش على مبلغ أقل من أبو جبل، ولذلك طلبت تعديل عقده".





وتابع "وكيل جنش هو نفس وكيل مؤمن زكريا الذي تسبب في انضمامه للأهلي. وهو نفس وكيل الشناوي ونفس وكيل كهربا أيضا. هل وصلت لكم الرسالة يا جماهير الزمالك؟ ، كهربا "لعب في دماغ" جنش. جنش خائن وجزء من مؤامرة على الزمالك وسيحاسب على ما كتبه ، عندما أُصيب جنش، سافر لألمانيا بقرار مني. وفي أكثر من مناسبة تراجعت عن معاقبته والآن يخون الزمالك".





وأشار "جنش تسبب في خسارة الزمالك للقب الدوري، وكاد يتسبب في خسارتنا للقب كأس الكونفدرالية والآن أساء لجماهير الزمالك، يجب على جنش الاعتذار لجماهير الزمالك على ما فعله".





شرط الزمالك للموافقة على قرار الكاف بشأن مباراة جينيراسيون





وعن أزمة الزمالك وبطل السنغال قال مرتضي منصور "سنحترم قرار الاتحاد الأفريقي إيما كان هذا القرار لكن بشرط، سيكون لنا رد فعل قوي بالطبع على ما سيصدر من جانبهم أي كان فى صالحنا أو ضدنا، الزمالك لم يرتكب أي خطأ، لقد حصلنا على خطاب من الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة، ونفذنا كل ما طلب منا بالتفصيل ـ بعد ذلك أتى خطاب منهم بالمباريات التي أقيمت في القاهرة، ومع كل الاحترام لهذه الأندية لا يوجد شارع في مصر يشجعهم ، نحن لسنا طرف في هذا الأمر، الخطابات أرسلت من الاتحاد المصري إلى الأفريقي وقرار الأمن أرسل إلى الاتحاد المصري وليس الزمالك".





شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك





ومن كواليس جلسة مرتضى منصور مع ميتشو عقب مباراة المقاصة قال :الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قالا لي لو لم نحقق البطولات في الفترة القادمة مع الزمالك، نفضل الرحيل، لا يهمنا المال في المقام الأول".





وأردف: " ساسي تحدث أنه عائد من إصابة قوية منذ فترة، وتراجع مستواه أمر طبيعي ، التشكيل الأمثل للزمالك لم يأتي من ميتشو حتى الآن، ويحتاج لعدة مباريات من أجل الاستقرار على التشكيل المناسب، القادم للزمالك أحسن".





عقوبة استخدام لاعبي الزمالك السوشيال ميديا





وعقب أزمة جنش كشف مرتضى منصور عن عقوبة جديدة للاعبي الفريق حال تجاوز التعليمات قائلا: "أي لاعب هيتكلم في تويتة أو يطلع في برنامج من غير اذن هيتخصم منه 300 ألف جنيه".



