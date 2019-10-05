تعليق وسائل النقل العام في هونج كونج بسبب الاشتباكات

أعلنت شركة إم. تي. أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونج كونج تعليق كل الخدمات اليوم (السبت) بسبب ما وصفته بعمليات "تخريب خبيثة" إثر اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقالت الشركة - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" اليوم السبت - إن خدماتها التي تشمل المترو والحافلات "لا يمكن استئنافها هذا الصباح"، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة الوضع خلال النهار.

وأضاف البيان "على إثر أعمال العنف التي حصلت في مناطق كثيرة، يتوجب على موظفي الصيانة ضمان سلامتهم، قبل أن يتمكنوا من تفقد المحطات التي لحقت بها أضرار لتقييم مدى الضرر ومباشرة أعمال الإصلاح".

وتأتي هذه الخطوة بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة والتي أدت إلى سقوط هونج كونج في براثن أسوأ أزمة سياسية لها منذ عشرات السنين.