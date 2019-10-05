إجراءات مبسطة للإفراج الجمركي عن البضائع ومهلة أخيرة لطلبات تقنين أراضى الدولة.. ابرز اهتمامات صحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.



الأهرام:

فمن جهتها، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه في إطار جهود الحكومة لتذليل جميع العقبات من أجل تشجيع قطاعي الصناعة والتجارة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتبسيط اجراءات الافراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الانتاج بما يخدم القطاعين، مؤكدا الإصرار على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام ومحاسبة أي جهة تتقاعس عن تيسير هذا الإجراءات.

وأضافت أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مدبولى لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وأشرف رضا مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء ومسئولى عدد من الجهات ذات الصلة.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها قرر منح مهلة أخيرة ونهائية حتى آخر أكتوبر لمن تقدموا بطلبات تقنين أراضي الدولة في الموعد القانوني من أجل سدادهم رسوم الفحص والمعاينة.

وأكد إسماعيل أن المهلة الجديدة تأتى حرصا من الدولة على منح كل التسهيلات الممكنة للتيسير على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال إجراءات الإزالة لمن لم يلتزموا بسداد الرسوم بعد انتهاء المهلة وتأكيد جديتهم فى إجراءات التقنين.

وأشارت (الأهرام) إلى أن وزارة النقل أكدت أنه سيتم تسلم 10 جرارات قطارات أوائل نوفمبر تمثل أول دفعة من الجرارات المائة المتعاقد عليها مع إحدى الشركات الأمريكية على أن يتم توريد الباقى تباعا طبقا للجدول المتفق عليه.

وأضافت أن وزارة النقل أشارت إلى أنه يجرى إعادة تأهيل 81 جرارا من أسطول الهيئة الحالى بأيدي العمال والفنيين والمهندسين المصريين وتحت إشراف خبراء من شركة جنرال اليكتريك الامريكية، وأوضحت أن المسئولين اطلعوا على الجدول الزمني الخاص بإصلاح جرارات جنرال اليكتريك حيث تم الانتهاء من اعادة تأهيل جرارين وجار الانتهاء من اثنين اخرين على أن تتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات تباعا جاء ذلك عقب جولة تفقدية لكبار المسئولين لورش التبين المتخصصة فى صيانة الجرارات .

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن إيران تبنت أمس لهجة تصالحية فى خطابها مع المملكة العربية السعودية حيث أكدت أنها صديقة للمملكة ومختلف دول المنطقة، ودعتها إلى اعتبار إيران صديقة لها، كما رحبت طهران بدعوة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى الحوار ووصفته بـ"الأمر السعيد"، وحول الاتفاق النووى أوضح على لاريجانى رئيس البرلمان الايرانى أن التزام طهران به مقرون بمدى التزام الأطراف الاخرى.





أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أنه ستعقد بالقاهرة خلال أيام قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسو تاكيس ورئيس قبرص نيكوس اناستا سيادس، يتم خلالها عقد مشاورات بين الدول الثلاث تستهدف دعم التعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وخاصة فى مجالات الطاقة والزراعة والاستزراع السمكى والبيئة والنقل والسياحة وتبادل المعلومات بجانب الربط الكهربائي.

وذكرت الصحيفة أن القمة تعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم التى تمت في هذا الشأن ، وهو ما يستهدف متابعة مجالات التعاون المشترك والمشروعات الجارى تنفيذها في إطار الألية الثلاثية وكذا تعزيز التشاور السياسي بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أنه تم اختيار 270 قرية من 11 محافظة لتنفيذ عدد من المشروعات لتخفيف معدلات الفقر وتطوير الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل بها ، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فى تلك القرى الأكثر احتياجا، وأكدت وزيرة التخطيط أنه تم رصد 245 مليون جنيه لكل محافظة لتنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني.

ونقلت (أخبار اليوم) عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه سيتم اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بما يخدم قطاع الصناعية والتجارة، كما أكد خلال اجتماع وزارى عقده أمس، إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الافراج الجمركى عن البضائع .

فى السياق نفسه ، أرسلت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون الجمارك الجديد تضمن فرض عقوبة الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من قام بالتهريب ومضاعفة العقوبة الى 3 سنوات سجنا إذا كان التهريب بقصد الاتجار واعتبر القانون كل من قدم مستندات أو فواتير مزورة او نزع العلامة التجارية للبضاعة او محاها متهربا من الجمارك.

وذكرت (أخبار اليوم) أن الولايات المتحدة أكدت دعمها للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة ، ودعت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق تعاون دائم في إطار يحقق تبادل المنفعة بشأن تشغيل السد.

وأضاف البيان أن جميع دول وادى النيل لها الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود تتسم بحسن النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ تلك الحقوق مع احترام حقوق مياه نهر النيل.





الجمهورية:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن سوبير لال خبير صندوق النقد الدولي والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع مصر، أشاد بقرار لجنة التسعير التلقائي الذي أعلن عنه أمس، والذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف لال أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي، التي بدأ تنفيذها بجمهورية مصر العربية، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح الحفاظ على مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية فى السوق المصرية.

كما أشاد ، بقرار خفض سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المصري، والذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي تم في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الثلاث الماضية؛ وهو ما أدى إلى خفض الأسعار مع الحفاظ على تغطية التكلفة الفعلية لبيع تلك المنتجات في السوق المصري، دون حدوث تأثيرًا سلبيًا على أداء الموازنة العامة.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن ايفرتون تشيمولرنجي نائب رئيس مالاوى أشاد بما تم حققته الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى من انجازات وخاصةً تعزيز التكامل الإقليمي بدخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، بجانب جهود مصر المستمرة في حفظ الأمن والاستقرار في القارة.

وأوضح خلال، اللقاء الذي عقده السفير حسن شوقي سفير مصر لدى مالاوي، أن نائب رئيس مالاوي أعرب عن ثقة بلاده في رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مؤكدًا على تطلُع مالاوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مُقدمًا الشكر لمصر على تقديمها شحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال شهر مايو 2019.

وفي الشأن المحلي، أشارت (الجمهورية) إلى أنه تقرر اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتبسيط اجراءات الافراج الجمركى عن البضائع لدعم قطاع الصناعة والتجارة فى زيادة الإنتاج وتلبية المتطلبات المتنوعة للسكان.مضيفة أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أكد على إحداث نقلة نوعية فى الملف قبل نهاية العام وتعيين لجان الفحص بالمنافذ الجمركية وتقييم جميع المعامل بالموانئ ورفع كفاءتها لمعالجة أي تأخير فى إجراءات الفحص وتجهيز مقار حديثة ودائمة للجان.