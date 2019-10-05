اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :عقد مساء أمس الجمعة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا، و شهدت الجلسة التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 7 سبتمبر 2019 والتي حملت رقم 13 .