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رياضة

اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

6 قرارات نارية جديدة لمجلس إدارة الأهلي

عقد مساء أمس الجمعة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا، و شهدت الجلسة التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 7 سبتمبر 2019 والتي حملت رقم 13 .


مرتضى منصور يكشف موعد ظهور قناة نادي الزمالك.. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد ظهور قناة الزمالك الجديدة للنور ، بعد مفاوضات جرت مع شركة إعلام المصريين من أجل ظهور قناة الفارس الابيض للنور .

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون ..فيديو

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بالزمالك، أن فريقه غير مسئول عن أن أزمة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال موضحًا أن الاتحاد الإفريقي هو المسؤول عنها بشكل كامل والأبيض موقفه قوي فيها.

شاهد..مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو عقب مباراة المقاصة .. تفاصيل

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل جلسته مع الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم عقب الإنتصار أمام مصر للمقاصة.

مرتضى منصور: انفع اشتغل وزير مالية.. تفاصيل

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبد الرحيم "جنش" يعمل في إطار منظومة تعمل لحساب منافسين ضد نادي الزمالك، مؤكدا أن اللاعب محمود كهربا أثر على تفكير اللاعب.

عقوبة جديدة.. مرتضى منصور يكشف مصير أي لاعب يستخدم السوشيال ميديا فى الزمالك.. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن غرامة جديدة لظهور اللاعبين فى البرامج التلفزيونية أو "السوشيال ميديا، بع أزمة جنش".

مرتضى منصور يكشف عن شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك .. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جلسته مع الصربي ميتشو ولاعبي الفريق عقب مباراة مصر المقاصة فى الأسبوع الثاني بالدوري المصري.

مرتضى منصور يوجه رسائل نارية لـ جنش.. تعرف عليها.. فيديو

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل نارية لـ محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفارس الأبيض.

شرط مرتضى منصور للموافقة على قرار الكاف بشأن مباراة جينيراسيون.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيحترم قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا وسيكون له رد فعل عليه.
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