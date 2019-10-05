أستراليا تعلن الإفراج عن اثنين من رعاياها كانا محتجزين في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم (السبت) أن السلطات الإيرانية أفرجت عن مدونين استراليين كانا محتجزين في إيران، على أثر "مفاوضات حساسة للغاية" مع طهران ما زالت مستمرة لإطلاق سراح أسترالية ثالثة.



وقالت باين - في تصريح لصحفيين في سيدني نقلته قناة "فرانس 24" اليوم السبت - إنه تم الإفراج عن الاستراليين بعد "مفاوضات حساسة للغاية"، موضحة أنهما "في طريقهما إلى أستراليا للقاء عائلتيهما،وأن "معنوياتهما جيدة وهما بصحة جيدة".



وكانت جولي كينغ وصديقها مارك فيركن يقيمان في بيرث في استراليا، وقاما بتدوين تفاصيل رحلتهما خلال السنتين الماضيتين، وكان آخر ما نشراه من قرغيزستان وباكستان قبل نحو ثلاثة أشهر.



وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي الشهر الماضي أنهما اتهما باستخدام طائرة مسيرة لالتقاط صور "لمواقع عسكرية ومناطق محظورة".



وأعلن عن توقيف الاستراليين الشهر الماضي بعد قرار كانبيرا المساهمة بفرقاطة ومراقبة جوية لمهمة حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بقيادة الولايات المتحدة في أجواء من التوتر الشديد في الخليج.



وأفادت تقارير إعلامية أن الشخص الثالث هو أكاديمية بريطانية-استرالية درست في جامعة كامبريدج ، وكانت تعمل محاضرة في أستراليا عندما تم توقيفها في إيران قبل نحو عام.