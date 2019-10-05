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أخبار العالم

سلطات "لوهانسك" تتهم أوكرانيا بخرق الهدنة مرتين خلال 24 ساعة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
جمهورية لوهانسك الشعبية
جمهورية لوهانسك الشعبية
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أ ش أ
اتهم ممثل جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بخرق الهدنة مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال ممثل المركز المشترك لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية: "في 4 أكتوبر 2019، تم تسجيل عمليتي قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية فتحت نيرانها باتجاه أراضي الجمهورية باستخدام مدافع عيار 120 ملم ثقيل وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة مركبة على عربات مدرعة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلاف مدني.

ويتم بحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.
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